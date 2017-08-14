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Ким Чен Ын отозвал в Пхеньян своих послов

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  • 14.08.2017, 9:17
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В КНДР проходит экстренное совещание для дипломатического состава.

Ключевые послы КНДР были созваны на совместное совещание в Пхеньян на фоне усиления международного давления на страну, передает «Ренхап».

«В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава», — отметил источник в правительстве Южной Кореи.

Среди вернувшихся в Пхеньян дипломатов посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.


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