Нацбанк хочет заморозить счета белорусов? 34 14.08.2017, 9:44

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На днях было сделано многообещающее заявление.

Комментируя итоги первой половины года, в Нацбанке отметили весьма «неприятную тенденцию». «Дедолларизация» денежной массы, как оказалось, идет в Беларуси весьма специфическим путем.

Портал banki24.by изучил хитросплетения официальной статистики.

Уже на данных за 6 месяцев специалисты Нацбанка открыто писали об ухудшении структуры денежной массы. По мнению специалиста НБРБ Дмитрия Мурина, структура денежных агрегатов деформировалась «под влиянием населения».

Причина ухудшения ситуации, по словам Мурина, кроется в потребительском поведении населения. Согласно Нацбанку, большая часть рублей, полученных после продажи валюты, остается либо в наличной форме, либо на текущих счетах.

По методике НБРБ рублевая наличность и депозиты населения до востребования включаются в так называемую активную денежную массу. Именно эти «горячие» деньги в экономике обладают наибольшей мобильностью и за минимальное время могут быть конвертированы в товары и услуги или в валюту.

Для Нацбанка же гораздо лучше, чтобы опережающими темпами росли срочные депозиты. Логика здесь простая: данные деньги не могут быть оперативно изъяты из банков и в случае кризиса не обрушат валютный рынок и не разгонят инфляцию. А вот ликвидность в составе активной денежной массы такие проблемы потенциально создает.

Свежая статистика, вышедшая после высказываний Мурина, показала, что в июле положение дел отнюдь не улучшилось. За этот месяц количество наличных денег в обороте подскочило к июлю 2016 года на 29,9%, сумма средств на депозитах до востребования физлиц — аж на 48,7%!

В итоге агрегат М1 (то есть та самая активная денежная масса) разбух на 35,6%. Большой рост произошел и к июню 2017 года. Кэша в обороте стало на 6,4% больше, денег на счетах граждан до востребования — на 12,6% больше.

В абсолютных суммах приросты кэша и текущих счетов к июню-2017 составили 131,2 млн BYN и 238,5 млн BYN. Рост наличности еще можно отнести к сезонным явлениям, так как в июле-2016 добавка была повыше — на 170,1 млн BYN. Но что касается увеличения сумм на текущих счетах, то здесь рост был рекордным за многолетний период.

Ровно поэтому в июле доля активной денежной массы во всех деньгах экономики взлетела до 17,1%, а в рублевой денежной массе — до 50,1%.

Такие цифры создают серьезный вызов для Нацбанка. Имея под боком гору супертекучих и слабо контролируемых рублей, трудно проводить взвешенную монетарную политику.

Как поведет себя население в дальнейшем и каким будет ответ Нацбанка? Боимся, что правдивый ответ на этот вопрос будет окрашен в печальных тонах.