закрыть
14 августа 2017, Monday, 13:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

9-летняя девочка провела сутки на болоте под Мяделем

1
  • 14.08.2017, 9:53
  • 3,902

Спасателям поискового отряда «Ангел» удалось вовремя разыскать ребенка.

Вчера около деревни Борисы Мядельского района Минской области пропала девятилетняя Кристина. Сообщается, что девочка свернула с тропы, и больше ее не видели. Оперативно была развернута поисковая операция, и уже сегодня ребенка удалось найти. Девочка оказалась в болотистой местности. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Ангел» в соцсети «ВКонтакте».

Спасателям удалось вовремя разыскать ребенка, девочка найдена живой. Подробности случившегося пока не раскрываются, состояние здоровья ребенка тоже неизвестно.

Напомним, что в лесу крайне опасно заходить на болотистую почву. Выбраться оттуда неподготовленному человеку тяжело, хаотичные действия лишь ускорят погружение в болото.


Мнение

На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина
Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?