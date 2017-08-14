9-летняя девочка провела сутки на болоте под Мяделем 1 14.08.2017, 9:53

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Спасателям поискового отряда «Ангел» удалось вовремя разыскать ребенка.

Вчера около деревни Борисы Мядельского района Минской области пропала девятилетняя Кристина. Сообщается, что девочка свернула с тропы, и больше ее не видели. Оперативно была развернута поисковая операция, и уже сегодня ребенка удалось найти. Девочка оказалась в болотистой местности. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Ангел» в соцсети «ВКонтакте».

Спасателям удалось вовремя разыскать ребенка, девочка найдена живой. Подробности случившегося пока не раскрываются, состояние здоровья ребенка тоже неизвестно.

Напомним, что в лесу крайне опасно заходить на болотистую почву. Выбраться оттуда неподготовленному человеку тяжело, хаотичные действия лишь ускорят погружение в болото.