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В Минске на яблочный спас испекут гигантский пирог

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  • 14.08.2017, 10:33
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Минчан и гостей столицы угостят шедевром кулинарии размером 2,5х2,5 м.

На Червенском рынке 19 августа испекут гигантский пирог, сообщает «Белсат».

19 августа на Червенском рынке в Минске состоится семейный праздник «Яблочный Червонец».

«Яблочный спас — один из любимых в народе праздников. Его с давних времен отмечали широко и весело. Червенский рынок в Лошице продолжает вековые традиции не только торговли, но и традиции народных гуляний», — отметили организаторы мероприятия.

Сюжет о гигантской ложке, сделанной белорусом

Минчан и гостей столицы угостят гигантским яблочным пирогом. Его размеры составят 2,5х2,5 м.

Начало праздника и бесплатная дегустация запланированы на 12:00.


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