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Одежда Zara в Польше оказалась дешевле, чем в Беларуси

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  • 14.08.2017, 10:36
  • 3,900
Фото: kp.by

В Беларуси вещи стоят больше примерно на 5-15 евро.

Журналисты «Белсата» сравнили цены на одежду в новом магазине Zara в Минске и на польском сайте бренда. В Беларуси вещи стоят больше примерно на 5-15 евро.

В Минске открылась первый магазин испанской марки Zara, а также ее смежных брендов Bershka, OYSHO, Stradivarius и Pull and Bear. Торжественное открытие состоялось 10 августа в торговом центре Dana Mall на станции метро Восток.

Цены в белорусской Zara не намного, но все же выше европейских. По сравнению с Польским магазином в среднем на 10 евро.

Серое пальто — 199 злотых или 46 евро в Польше и 119 рублей или 52 евро в Беларуси.

Зеленое платье — 239 злотых или 56 евро в Польше и 159 рублей или 69 евро в Беларуси.

Красный пиджачок — 239 злотых или 56 евро и 159 рублей или 69 евро в Беларуси.


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