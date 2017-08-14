Евродепутат: Шредер унизился до лакея Путина 8 14.08.2017, 10:46

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Фото: РИА «Новости»

Немецкие политики критикуют выдвижение Шредера в совет директоров «Роснефти».

Новость о выдвижении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в совет директоров «Роснефти» вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников, сообщает «Немецкая волна» .

«Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики», - заявил, в частности, немецкий депутат Европарламента из фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в воскресенье, 13 августа.

Бютикофер назвал поведение Шредера бесстыдным и призвал Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) дистанцироваться от своего бывшего лидера.

С критикой Герхарда Шредера выступил и директор «Общества защиты притесняемых народов» (GfbV) Ульрих Делиус (Ulrich Delius). По его словам, «Роснефть» причастна к нарушениям прав человека, и «своей деятельностью в Арктике и в Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России». Делиус предположил, что российская нефтегазовая компания может попытаться использовать связи экс-канцлера ФРГ, чтобы уйти из-под санкций ЕС.

Со своей стороны посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал «недостойным с точки зрения морали» то, что Кремль инструментализирует фигуру бывшего главы правительства Германии. Доходы «Роснефти» идут на «кровавую войну против Украины», посетовал украинский посол в ФРГ.

11 августа стало известно, что правительство РФ выдвинуло Шредера в совет директоров «Роснефти». Его кандидатуру на пост одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября. По оценкам СМИ, на этом посту бывший канцлер Германии сможет зарабатывать более 550 тысяч долларов в год.

Из канцлеров в менеджеры

Социал-демократ Герхард Шредер с 1998 по 2005 год возглавлял «красно-зеленую» правительственную коалицию в Германии. После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шредер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток».

Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шредер перешел на работу в российский концерн, вызвал критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шредер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о «демократе чистой воды».

В 2016 году Шредер возглавил также компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.