Коллапс на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ожидают 670 фур 2 14.08.2017, 10:58

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Больше всего автомобилей скопилось на переходе «Каменный Лог».

За выходные количество фур, стоящих в очередях на границе Беларуси и Литвы, уменьшилось, но незначительно: выезда ожидают порядка 569 грузовых автомобилей, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Еще 100 большегрузных фур ожидает очереди на выезд из Беларуси в Латвию на погранпереходе Урбаны.

Напомним, очереди образовались из-за сбоя в программном обеспечении у литовской стороны. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд в Литву, так и на выезд будет производиться в ручном режиме. Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию и рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, выбирать альтернативные маршруты движения.

Ситуация в выходные осложнялась еще и тем, что установилась очень жаркая погода. МЧС была организована раздача питьевой воды, а также воды для технических нужд. Кроме того, вдоль очередей пустили автолавку с продуктами.