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В Триполи похитили экс-премьера Ливии

  • 14.08.2017, 11:03
Али Зейдан
Фото: AFP

Бывшего главу правительства увезли из отеля в неизвестном направлении.

Из отеля в Триполи похищен бывший премьер Ливии Али Зейдан, сообщил телеканал «Аль-Арабия» (перевод – vesti.ru). По данным источников канала, вооруженная группа похитила бывшего главу правительства из отеля и увезла в неизвестном направлении.

По информации ливийской газеты Libya Herald, за Али Зейданом приехали члены проправительственной Революционной бригады Триполи. По неподтвержденным данным, они действовали по ордеру, выданному генеральным прокурором Ливии. В 2013 году в бытность Али Зейдана премьер-министром его уже похищали, но отпустили в тот же день.


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