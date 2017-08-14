Неймар забил свой первый гол за «ПСЖ» в дебютном матче
- 14.08.2017, 11:11
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Форвард отличился на 82-й минуте матча.
Бразильский нападающий Неймар, который дебютировал в составе «ПСЖ» в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом», забил свой первый гол за парижский клуб.
Форвард сумел отличиться на 82-й минуте матча, ассистировал ему Эдинсон Кавани. Счeт в матче стал 3:0, сообщает championat.com.
Неймар перешeл в «ПСЖ» из «Барселоны». Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола € 222 млн.
GOOOOL NEYMAR! His first goal for PSG 🔥 pic.twitter.com/bWVst6D9Oi— Brazil videos (@BEVideos_) 13 августа 2017 г.