Неймар забил свой первый гол за «ПСЖ» в дебютном матче 14.08.2017, 11:11

1,470

Неймар

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Форвард отличился на 82-й минуте матча.

Бразильский нападающий Неймар, который дебютировал в составе «ПСЖ» в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Генгамом», забил свой первый гол за парижский клуб.

Форвард сумел отличиться на 82-й минуте матча, ассистировал ему Эдинсон Кавани. Счeт в матче стал 3:0, сообщает championat.com.

Неймар перешeл в «ПСЖ» из «Барселоны». Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола € 222 млн.