Жара в Беларусь вернется после небольшой передышки 1 14.08.2017, 11:17

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В среду днем снова будет до 29 градусов тепла.

Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. К выходным температура воздуха начнет повышаться, сообщает Белгидромет.

Во вторник температура воздуха ночью +8…14°С, по юго-востоку до +16°С, днем +21…27°С.

В среду, 16 августа, ночью +9…16°С, днем до +29°С.

Далее, на фоне высокого атмосферного давления с Западной Европы будут смещаться малоактивные атмосферные фронты, которые принесут теплые и более влажные воздушные массы.

В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

Температура воздуха в четверг ночью +13…18°С, днем +23…29°С, по югу +30…31°С.

В пятницу, 18 августа, ночью +11…18°С, днем +24…29°С, по югу до +32°С.