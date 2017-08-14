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«Собрать ребенка в школу – миллиона четыре нужно»

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  • 14.08.2017, 11:29
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Что родители думают о ценах на школьных ярмарках.

Кому День знаний, а кому удар по карману. Белорусские родители очередной год ломают голову, как собрать детей в школу, сообщает «Белсат».

Обещанные властями заработки для белорусов остается мечтой. В деревнях и местечках хорошо, если ежемесячный доход достигает 300 рублей.

«Миллиона три-четыре нужно. Но, если скромно, если у ребенка остается что-то с прошлого года, то два нужно», — говорит Иосиф Квача из деревни Жуковщина, что в Шарковщинском районе.

Жителям регионов приходится экономить и сдавать ягоды, крутится, одним словом, чтобы собрать детей в школу.

«Дороговато детей собрать в школу, нужно купить и одежду: куртку, спортивный костюм и какую-то сумку в школу и тетради, ручки, обложки и в 300-350 рублей уложиться, а по Глубокому это средний заработок», — говорит жительница райцентра.

Другая рассказывает о своей ситуации:

«Муж неплохо получает, поэтому относительно недорого, но подсобрать, конечно, надо».

Своими мыслями делится еще одна мама:

«На двоих детишек зарплата, это если основное купить. А потом еще будем докупать».

Белорусские банки считают, чтобы собрать ученика в школу, можно потратить и до 2-х тыс. рублей. На такую максимальную сумму можно взять школьный кредит, который выдается аж под 37%. Родители же стараются избегать банковских займов.

«Сейчас, насколько я знаю, никто почти не берет кредиты. Если раньше чувствовалось, что берут кредиты, то сейчас они во-первых дорогие, во-вторых не так их легко получить, в-третьих: отдавать чем? Не будет зарплаты, то чем отдавать? Может, кто и берет, но я бы не рискнула, честно говоря», — говорит Елена Лопацкая из деревни Лужки (Шарковщинский район).

Другой покупатель говорит, что приходилось откладывать, и признается, что это было непросто.


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