Геологи раскрыли секрет победы Рима над Ганнибалом и Карфагеном 4 14.08.2017, 11:39

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Фото: РИА «Новости»

Главное слагаемое успеха было вовсе не в военной тактике или оружии.

Главным секретом окончательной победы Рима над Ганнибалом и другими полководцами Карфагена стало завоевание испанских серебряных шахт, давших элите республики достаточное количество ресурсов для превращения в первую глобальную империю, заявили ученые, выступавшие на конференции Goldschmidt2017, передает ria.ru.

"Приток гигантского количества иберийкого серебра резко поменяло экономику Рима, позволив ему превратиться в сверхдержаву через несколько десятилетий. Мы уже и так знали об этом из записок Ливия и Полибия, однако нам удалось научно доказать, что это было так. Мы продемонстрировали, что победа Рима над Ганнибалом была буквальным образом напечатана валютой республики", — заявила Кэтрин Уэстнер (Katrin Westner) из университета Гете во Франкфурте (Германия).

До второго века до нашей эры Древний Рим представлял собой относительно небольшое и скромное по силам государство, соперничавшее за региональное господство с древнегреческими городами-колониями на юге Италии и с Карфагеном на севере Африки и на востоке Испании.

После серии так называемых Пунических войн, в ходе которых Рим смог одержать экономическую и военную победу над Ганнибалом, великим полководцем древности и лидером Карфагена, республика заняла лидирующие позиции в Европе. За два последующих столетия Рим превратился в первую империю "от моря до моря", покорив практически всю современную Южную и Западную Европу и Ближний Восток.

Уэстнер и ее коллеги попытались раскрыть секреты роста экономического и военного могущества Рима, проанализировав изотопный состав нескольких десятков сестерциев, мелких римских серебряных монет, напечатанных в Республике незадолго до начала Пунических войн и до начала периода политической нестабильности, итогом которого стала трансформация республики в империю.

Как объясняют ученые, происхождение серебра и многих других благородных металлов, из которых состоят древние монеты, можно достаточно легко определить по тому, как много разных изотопов свинца содержится внутри них. Для каждой шахты и залежи благородных металлов характерна уникальная комбинация изотопов, благодаря чему ученые могут точно определить то, откуда был добыт металл монеты, и даже вычислить ее возраст.

"До начала Пунических войн, римские монеты были изготовлены из серебра, добытого там же, где был получен металл монет из греческих городов в Южной Италии и Сицилии. Иными словами, раньше римляне пользовались серебром из Эгейского региона. Победа над Карфагеном во второй Пунической войне не только привела к тому, что карфагеняне выплатили римлянам огромную контрибуцию в три сотни тонн серебра, но и передали им свои шахты в Испании. С 209 года до нашей эры большая часть монет Республики была изготовлена из иберийского серебра", — продолжает геолог.

Приобретение этих шахт позволило Древнему Риму обрести настоящую экономическую независимость и использовать новые ресурсы для экспансии и захвата новых регионов, в том числе и самого Карфагена, который был захвачен и уничтожен буквально через 50 лет после завершения предыдущей войны с Республикой.