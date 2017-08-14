Как подруги «с претензиями» за семь дней отдыха в Батуми потратили по $287 1 14.08.2017, 12:05

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Белоруски провели неделю с максимальной пользой за разумные деньги.

«Представляем свой вариант отдыха для женщин, не любящих хостелы, не надеющихся на автостоп, а также не привыкших отказывать себе во время путешествия в еде и маленьких радостях», — пишут Зоя Виноградова и Елена Бохан. За июньскую неделю в Батуми в этом году они потратили по 287 долларов:

- Предполагалось: комфортный перелет, жилье недалеко от всего интересного и важного, возможность есть разнообразно и вкусно. Также хотелось увидеть то, чего у нас нет — в общем, провести неделю с пользой для души и тела за разумные деньги. В свой бюджет мы заложили по 300 долларов, дав торжественную клятву не превышать его ни в коем случае.

Остановились на Батуми. Решили ехать в конце июня: море достаточно теплое, но пляжное безумие не наступило и цены на жилье радуют. Билеты МАУ купили в конце февраля за 135 евро туда-обратно. Плюсом был вылет из Минска с быстрой пересадкой в Киеве, а минусом то, что заканчивался рейс в Кутаиси. Еще 150 км до Батуми мы решили преодолеть на GeorgianBus за 15 лари (около 6 долларов). К слову, радость полета можно испытать и во время поездки по грузинским дорогам, если за рулем грузинский водитель. Правда, лететь будете «низенько-низенько».

Итак, к 02.30 мы в Батуми. Отель заказывали через «Островок.ru». В апреле цена составила 306 лари (127 долларов) на двоих на 6 ночей. Наш гостевой дом находился в 100 метрах от моря и поблизости от основных достопримечательностей: «Парка Чудес» и «Башни грузинского алфавита». Душ, туалет и кондиционер в номере, была возможность пользоваться кухней, но мы ей не воспользовались, хотя это бы и сократило расходы. Хотелось отдыхать красиво и вкусно, а готовка и мытье посуды с нетерпением ждали нас дома.

Питались в кафе и ресторанчиках, по минским ценам — недорого. В вопросе еды можно, конечно, последовать известному совету — присмотреться к местам, где едят местные. А можно спросить у местных. Именно так мы и узнали о традиционной грузинской пекарне на нашей улице. Шоти (лепешка очень больших размеров) — 1 лари, восхитительно ароматные лаваш с лобио или с сыром таких же размеров (хватит на двоих и еще останется) — 1−1,5 лари. И все это прямо из тандыра. Если добавить изумительные местные розовые помидоры (2,5 лари за кг) и минеральную воду — получится завтрак с грузинским колоритом за совсем небольшую сумму.

Утренний кофе по-турецки или по-батумски (1−1,5 лари) все-таки лучше выпить в ресторане или кафе. Завтракали в маленьком уютном кафе Chocolatte coffee-room: около 6−10 лари (2,5−4 доллара). Обед: овощи, фрукты, лаваш с сыром. На ужин каждый день пробовали что-то новое: хачапури, хинкали, лобио, форель, салаты. Особое впечатление произвел грузинский слоеный пирог — ачма.

А теперь об увиденном. Изучили утренний, дневной и вечерний город вдоль и поперек (бесплатно). Впечатлились ароматами, ценами и колоритом батумского рынка. На Ботанический сад — 8 лари (3,5 доллара), и времени мы не пожалели, закрепив прекрасное впечатление посещением пляжа Зеленый мыс (автобус — 1 лари). Съездили на маршрутке 4 лари (туда — обратно) на водопад в Махунцети, посмотрели мост царицы Тамары. Была совершена робкая попытка посетить краеведческий музей, но она потерпела крах. Отдельным пунктом хотелось бы выделить Батумские закаты, совершенно бесплатное, но завораживающее зрелище…

Море вело себя хорошо, легкое волнение в один из дней позволило испытать эффект джакузи и гидромассажного душа. Лежание на пляже не являлось основной целью путешествия. Пляж крупновато-галечный, резиновые тапки не помешали бы. Сэкономили на лежаке (3 лари — 1,5 доллара) с пользой для здоровья, тратились только на зонт (1 лари). Вдоль бульвара растут замечательные сосны и мы, слегка подгоревшие, дополнительно проходили сеансы ароматерапии.

В последний день случайно попали на гала-концерт детских танцевальных коллективов «Арт-Батуми». Красиво, ярко, задорно, трогательно — и совершенно бесплатно.

Приехать из Грузии без сувениров для родных и близких чревато последствиями. Дома ждали традиционный грузинский набор: вино, чурчхелу, тклапи, джемы, специи, соус «Ткемали» и восточные сладости.

Обратная дорога. Так как маршрутка отправлялась в 1.00, продлили проживание в отеле за дополнительную плату. Короткий полет по трассе Батуми — Кутаиси, перелет Кутаиси — Киев — Минск, пересадка в Киеве 2 часа и вот он — Минск. «Отдыхать надо и отдыхать надо хорошо!» — мы всецело разделяем это мнение. И 287 долларов, потраченные нами со вкусом и пользой в этой поездке, — это неплохое вложение в нас самих.