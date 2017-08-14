Народная Грамада поддержала Акцию предупреждения в Минске 14.08.2017, 12:13

1,282

Акция начнется 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади столицы.

О решении Исполнительного бюро Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) сообщил руководитель партии и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

«Состоялось очередное заседание Исполнительного бюро БСДП (Народная Грамада), в котором принимали участие представители всех регионов страны. Бюро обсудило проекты новых устава и программы партии.

Принято обращение к гражданам страны, а также заявление по поводу репрессий режима против лидеров профсоюза РЭП и демократических активистов:

Заявление БСДП (НГ)

Народная Громада выражает протест против политически мотивированного преследования лидеров профсоюза РЭП и демократических активистов. Мы требуем прекращения репрессий и немедленного освобождения руководителя городской организации профсоюза РЭП Игоря Комлика.

Народная Громада поддерживает решение Рады БНК о проведении 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска Акции предупреждения. Мы призываем патриотов к участию в Акции и считаем, что одним из ее требований должно стать прекращение репрессий и освобождение Игоря Комлика.

Освободим Беларусь от внутренней оккупации и не допустим внешней! Власть - народу! Жыве Беларусь!»