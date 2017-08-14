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Видеофакт: Как выглядит белый лось

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  • 14.08.2017, 12:24
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Уникальное животное провело более 20 минут в пяти метрах от автора видео.

Швед Ханс Нильссон, проживающий в шведской провинции Вармленд на западе страны, запечатлел на видео местную знаменитость — белого лося. Животное не испугалось Нильссона и провело более 20 минут всего в пяти метрах от человека.

Видео опубликовано на YouTube-канале No Comment TV.

Интернет-пользователи прозвали лося альбиносом, но ученые утверждают, что это не совсем корректно. Ведь он получил белый цвет благодаря генетической мутации. Как отмечают специалисты, такие животные очень уязвимы в природе из-за своего внешнего вида.


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