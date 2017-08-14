Могилевчанин объявил о голодовке возле исполкома 1 14.08.2017, 13:10

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Бессрочная акция протеста начнется 25 августа.

72-летний безногий инвалид из Могилева Владимир Усиков угрожает начать голодовку. Он заявляет, что социальные службы обманули его, выдав вместо новой электроколяски старую и неисправную. Инвалид направил в горисполком письмо, которым проинформировал чиновников о намерении провести акцию протеста, сообщает «Радыё Свабода».

«25 августа, - написал он чиновникам, - объявляю голодовку возле горисполкома с требованием выделить мне новую коляску».

По инвалида, 25 апреля у него сломалась коляска, на которой он отъездив около семи лет. Сотрудники центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева сказали ему, что отремонтируют тележку за средства владельца. Усиков согласился, но позже узнал, что ремонт транспортного средства нецелесообразно. Инвалид утверждает, что ему пообещали дать новую коляску.

За три месяца, говорит Усиков, ему предложили несколько колясок, которые были с недостатками и не соответствовали габаритам его квартиры и месту, куда он постоянно наведывается (магазины, аптеки). Последняя привезенная коляска с виду была новый, и инвалид подписал бумагу, что больше не имеет претензий к социальным службам, но, выехав на ней наружу, вернуться он смог только с помощью посторонних людей.

«Я начал настаивать, чтобы мне дали новую коляску вместо моей сломанной, - объясняет свою позицию Усиков. - Однако ни коляски, ни определенного ответа мне не дают. К тому же требовали от меня, чтобы я подписал бумагу, что не имею претензий к коляске, у которого было сломано колесо. Я расцениваю такую ситуацию как обман и вредительство. Рассказал свою историю участковому, он посоветовал обращаться в суд, так как усмотрел нарушение моих прав. Я решился на голодовку, чтобы таких ситуаций больше не было и мне дали новую коляску, а не подсовывали старые с техническими недостатками».

Горисполком: коляска в ремонте

Документов, подтверждающих, что сотрудники социальной службы обещали выделить новую коляску, у Усикова нет. Он говорит, что о новой коляске говорил с ними по телефону.

В ответе из горисполкома, куда обратился инвалид, ему отписали, что сломанную коляску Центр социального обслуживания населения Ленинского района отправил в филиал Белорусского протезно-ортопедической восстановительного центра для ремонта. Пока его ремонтируют, Усикову дали коляску из подменного фонда.

«Эта коляска узкая для меня и создает немало проблем, чтобы в ней поместиться, - отмечает инвалид и добавляет:

«То, что отписали из горисполкома, только подтверждает, что социальная служба меня обманывала все три месяца, обещая новую коляску, а выясняется, что сломанную отправили в ремонт только 2 августа. Три месяца меня просто водили за нос. Поэтому я и объявлю голодовку».

На голодовку с больным сердцем

Владимир Усиков в 2008 году уже выходил с пикетом к горисполкому, чтобы чиновники обратили внимание на его жилищные проблемы. Тогда инвалид добился своего: ему выделили комнату в Доме ветеранов. За несанкционированную акцию протеста Усикова наказали и штрафом в две минимальные величины.

Усиков инвалид первой группы. Из-за болезни сердца в 1987 году ему ампутировали ноги. Если крутить тележку руками, начинается одышка. Он болен сахарным диабетом. Живет в Доме ветеранов. В комнате вместе с инвалидом живут две собаки.