Евро подорожал на торгах в Минске 14.08.2017, 13:15

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На валютных торгах 14 августа белорусский рубль снизился к евро.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 14 августа доллар снизился на 0,0067 (-0,34%), падение до 1,9454 белорусского рубля. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро прибавил 0,0026 (+0,11%) до отметки 2,2973 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0062 (+0,19%). В итоге, за российскую валюту дают 3,2527 белорусского рубля за сотню.