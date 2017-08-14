В Сеть попали новые качественные фото iPhone 8 2 14.08.2017, 13:45

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Изображения демонстрируют гаджет в четырех цветах.

В Сети были обнародованы качественные рендеры еще неанонсированного флагманского смартфона iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года. Промышленный дизайнер Квинтона Терона, отмечает, что смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах, пишет korrespondent.net.

По предварительной информации, будут доступны черный, серебристый, «розовое золото» и золото.

Флагман Apple получит экран от края и до края, а также вертикальную двойную камеру. Кроме того, устройство должно быть оснащено более мощным процессором, нежели у предшественников.

Ожидается, что стоимость будущего гаджета может составить свыше тысячи долларов.