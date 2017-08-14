Ради удачного фото минчанин повис на балконе 26-го этажа 11 14.08.2017, 14:08

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Необычный случай произошел вчера вечером на улице Богдановича а Минске.

В воскресенье в вайбер-чате четырех домов на улицах Богдановича и Тургенева в Минске появилась необычная фотография. На снимке двое парней: один повис на поручнях балкона, другой его фотографирует. Все это происходит на 26-м этаже.

— Кадр сделан около девяти вечера кем-то из жителей дома № 140 на улице Богдановича, — рассказала tut.by минчанка Елена, которая выложила снимок на своей странице в фейсбуке. — На фото дом напротив — это значит 136-й или 138-й.

Кто они — парни на фотографии — Елена не знает. Скорее всего, не из здешних домов. Иначе бы, предполагает, кто-то из пользователей вайбер-чатов их бы узнал.

Вот только как они попали в высотку? В домах домофоны, да и консьерж на первом этаже сидит.

По словам Елены, балкон, где все это происходит, общественный. Выйти на него из подъезда может любой.

— Такие балконы есть у нас на всех этажах, — говорит собеседница. — Сейчас обсуждают, можно ли их закрыть, но вряд ли это произойдет. По правилам пожарной безопасности, вход на них должен быть свободен.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сказали, что подобные ситуации происходят редко. Четкой инструкции, как поступить, заметив подростков, которые рискуют жизнью ради удачного кадра, нет. Каждый случай индивидуален.

— В первую очередь набирайте 102, называйте адрес, где это происходит, — советует Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. — Если потребуется помощь спасателей, оперативный дежурный передаст эту информацию в МЧС.

По словам Александра Ластовского, родителям нужно контролировать, чем занимаются дети. Говорить с ними о безопасности.

— Если этого не сделают мамы и папы, этого не сделает никто, — заключает собеседник. — На фото, выложенном в Сети, скорее всего несовершеннолетние. И тогда ответственность за их поступок может наступить и в отношении родителей. Скажем так, за ненадлежащее воспитание детей.

При установлении личности ребят, предупреждают в ГУВД Мингорисполкома, их могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.