Белоруска везла из Украины Библию конца 18-го века 4 14.08.2017, 14:48

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Гомельские таможенники нашли старинную книгу у белоруски, которая ехала на автобусе «Киев — Мозырь».

Оценив внешний вид книги, таможенники направили Библию на экспертизу, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что Библия cделана в конце XVIII — начале XIX века, и соответственно является культурной ценностью. Сверху оригинального издания была наклеена обложка, кустарно изготовленная из кожзаменителя.

Страницы желтоватого цвета имеют явные следы загрязнений, многочисленные повреждения, а некоторые и вовсе отсутствуют. Ненадлежащие условия хранения могли привести к полному уничтожению книги, и, как следствие, потери культурного достояния, полагают в таможенном комитете.

В настоящее время Библия изъята. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

Государственный таможенный комитет напоминает, что печатные издания, созданные 100 лет назад и более, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.