Самая большая провокация Путина 2 14.08.2017, 15:09

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Константин Боровой

Кремлевский правитель остался верен своей деструктивной стратегии.

Пентагон разработал план по нанесению превентивного авиаудара по военным объектам КНДР, но такое решение будет принято только после согласования с Россией и Китаем.

О том, почему на данном этапе большей угрозой, чем ядерные технологии, которыми обладает КНДР, являются российские провокации, и как ядерное оружие из-за РФ стало доступно террористам, "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой:

- Насколько я понимаю, сейчас американцы не настроены осуществлять резкие шаги. Прежде, чем будет удар, будет несколько попыток уговорить режим, как-то его умиротворить. И сейчас уже делаются эти попытки. А так только в случае серьезной опасности для Соединенных Штатов - если КНДР захочет запустить ракету в сторону Гуама (Гуам - это крупный остров в западной части Тихого Океана, являющийся территорией Соединенных Штатов Америки. США размещают на Гуаме стратегические бомбардировщики Б-52. Всего на Гуаме служат около шести тысяч военнослужащих, - "Апостроф"), то тогда последует превентивный удар со стороны США. Американцы попытаются согласовать это с Китаем и Россией. С Россией это будет сделать сложно, а Китай пойдет навстречу, если ему предложат выгодные условия.

Американцы автономно действовать не будут, потому что последствия глобальные очень неприятные. В настоящее время в мире Соединенные Штаты рассматривают как стабилизирующий фактор, а очевидное наступление на северокорейцев не понравится Японии. Хотя главная опасность для них состоит не в том, долетит или нет ракета до Гуама, а в том, что с ядерным боезарядом она долетит до Южной Кореи и Японии - это очевидно.

Если говорить о причастности России к поставкам технологии и оказании помощи в производстве ядерного оружия КНДР, то это очевидная вещь. Поскольку без длительных испытаний реализовать такую программу просто невозможно. Кроме поставки компонентов, там были утечки информации, что в проекте участвовали советские ученные. То есть технология не самая современная, но была передана Северной Корее, что совершенно укладывается во внешнеполитическую стратегию России по созданию нестабильности - заниматься провокациями по всему миру.

Дать ядерное оружие стране, которая об этом никому не скажет, - это не провокация, а политика. А дать ядерные технологии Северной Корее - настоящая полноценная провокация, чтобы они заявили об этом. Опасность не сколько в Северной Корее, поскольку это локализуемый абсцесс. Опасность в том, что через КНДР ядерное оружие и ракетные технологии расползаются по всем миру и в некотором смысле уже стали доступны террористам. Это больше всего волнует американцев и весь западный цивилизованный мир. Россия оказала помощь не Северной Корее, а всему террористическому сообществу. Северокорейцев уже ловили на поставках каких-то компонентов для ядерного оружия на Ближний Восток.