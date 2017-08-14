Плакат «Маскаль лезе ў хату» от Андрея Шарендо оценили почти в $600 3 14.08.2017, 15:33

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Суд Центрального района Минска оштрафовал активиста «Европейской Беларуси» сразу за две акции.

Интересную практику в отношении активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрея Шарендо применила печально известная судья Центрального района Минска Виктория Шабуня, сообщает Charter97.org.

Мало того, что на судебном заседании 7 августа активиста осудили «заочно», без его присутствия, а постановление выслали почтой – кроме того, судья решила сэкономить свое время и казенную бумагу и вынести в одном процессе приговор сразу по двум делам. Кризис, однако – государственное добро экономить надо. А приговор все равно один – штраф, так как казну пополнять надо.

В итоге и за акцию 22 июня в защиту политзаключенных на Октябрьской площади, и за акцию 7 июля против военных учений с РФ там же Андрея Шарендо обязали выплатить в пользу государства 50 базовых величин (1150 рублей, почти 600 долларов). Особенно не понравились суду и лжесвидетелям из ОМОНа то, что держал в руках активист: в первом случае – «портрет мужчины» на фоне растяжки «Свободу политзаключенным!», во втором – плакат «Тата, тата, маскаль лезе ў хату!».

Ожидаем, что в следующий раз судья Шабуня просто пришлет счет для оплаты, не утруждая себя мелкими формальностями.