Леонид Злотников: Нужно менять всю систему 6 14.08.2017, 15:59

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Леонид Злотников

Диктатор упорно занимается бессмысленным латанием «тришкина кафтана».

Во время посещения Александром Лукашенко ОАО «Савушкин продукт» было заявлено о возможном присоединении к предприятию некоторых отстающих сельхозпредприятий Брестской области.

— Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (ОАО «Савушкин продукт») должна быть выгода. У него одна проблема — сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет. Да, он получит больше, ну и хорошо. Но все равно эффект от тонны молоко выше будет, чем сейчас, — заявил правитель.

Руководитель страны поручил до 1 января проработать эти вопросы и посчитать, какой эффект может получить государство после принятия соответствующего решения.

Экономист Леонид Злотников напомнил, что в истории современной Беларуси уже было немало попыток присоединения слабых предприятий к более сильным:

— Лет десять назад, а может и больше, была целая кампания по присоединению отстающих хозяйств к более эффективным. И не только государственным, но и частным. К Нацбанку присоединили несколько хозяйств, и даже к МВД приписали. Эти попытки удержать сельхозпредприятия от развала продолжаются уже много лет.

Экономист считает, что предложенные властями варианты исправления ситуации в сельском хозяйстве не эффективны:

— Нам нужно переделывать всю систему. Беларусь, наверное, единственная страна из всех окружающих нас государств, включая Россию, где отсутствует частная собственность на землю. А без этого сложно рассчитывать на то, что бизнес будет вкладывать деньги в сельскохозяйственное производство, — рассказал собеседник «Завтра твоей страны».

По словам экономиста, нам нужно избавляться от системы, при которой сельское хозяйство работает в условиях плотной опеки государства.

— Беларуси нужно переходить хотя бы к такой модели экономики, в том числе и аграрной, как у наших соседей. Пока что мы выглядим уникальными на фоне остальных, столько лет сохраняя полусоветское сельское хозяйство, да и не только его, — подчеркнул эксперт. — От всего этого нужно отказываться. Ведь какие-то отдельные попытки исправить ситуацию в сельском хозяйстве, попытки облегчить условия работы для малого бизнеса, в том числе и в аграрном секторе, — все это полумеры, которые никакого результата не дают.