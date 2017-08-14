В Польше по закону о декоммунизации переименуют почти тысячу улиц 1 14.08.2017, 16:28

Фото: Włodzimierz Wasyluk/Eastnews

Органы местного самоуправления должны переименовать улицы до 2 сентября.

Институт национальной памяти назвал 943 улицы, которые должны быть переименованы согласно т. н. закону о декоммунизации. Закон предусматривает, что органы местного самоуправления должны переименовать улицы до 2 сентября. Речь идет о названиях, связанных с коммунизмом или другими тоталитарными режимами, передает «Радио Польша».

Среди названий улиц, которые необходимо поменять по рекомендации ИНП, фигурируют: 1-й Армии Войска Польского, 22 июля, 9 мая, Красной Армии, Зигмунта Берлинга (генерал брони Войска Польского), Героев Сталинграда (также Защитников Сталинграда), Домбровщаков (батальон им. Ярослава Домбровского), Эдварда Герека (первый секретарь ЦК ПОРП), Юлиана Мархлевского (польский коммунист), Марцелия Новотко (первый секретарь Польской рабочей партии), Винценты Жимовского (политик и писатель), Кароля Сверчевского (генерал брони Войска Польского), 10-летия и 40-летия ПНР и т.д.

По просьбе Сената воеводы подготовили список объектов, пропагандирующих коммунизм. Часть демонтированных объектов будет размещена в Музее холодной войны в поселке Подборск.