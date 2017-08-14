Несколько способов, как белорусу сэкономить на коммуналке 5 14.08.2017, 16:39

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Рост тарифов на услуги ЖКХ делает эти знания особенно актуальными.

В связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, «БГ» советует, как сэкономить на коммуналке:

Платные советы

- Поменяйте обычные лампочки на энергосберегающие. Несмотря на то что энергосберегающие стоят примерно в 10 раз дороже обычных, их покупка оправданна. Во-первых, прослужат они намного дольше, а во-вторых, позволят ощутимо снизить расходы на свет. В санузлах и кладовых можно оставить обычные лампочки.

- Покупая новый холодильник или стиралку, выбирайте класс энергосбережения А и выше. Такая техника стоит дороже, но уже через несколько месяцев себя окупает.

- Почините или замените все протекающие краны. За сутки по капельке из крана может «убежать» до 24 литров воды. Старайтесь плотно закрывать краны.

- Купите посудомоечную машину. Она использует на 2/3 воды меньше, чем при ручном мытье такого же количества посуды.

- Поменяйте батареи отопления. Одна секция алюминиевого радиатора отдает в полтора раза больше тепла, чем такая же по площади, но чугунная.

- Установите терморегуляторы на каждый радиатор. Зачем платить больше за тепло и открывать форточку на ночь? На время сна можно уменьшать температуру в помещении — и для здоровья полезно, и для бюджета экономия.

Бесплатные советы

- Выключайте то, чем не пользуетесь. Все электроприборы, работающие в режиме ожидания, потребляют электроэнергию даже тогда, когда вас нет дома. Даже не подключенное к мобильному телефону, но вставленное в розетку зарядное устройство увеличивает сумму в жировке.

- Размораживайте холодильник чаще. Лед на его стенках не морозит, а, наоборот, действует как теплоизолятор.

- Выключайте электроплиту и утюг чуть раньше. Блюдо «дойдет» и на/в выключенной, но еще горячей конфорке/духовке, а остаточного тепла утюга хватит на несколько минут глажки.

- Удаляйте пыль с задней стенки холодильника. Это не только продлит его жизнь, но и уменьшит потребление энергии.

- Грейте столько воды, сколько хотите использовать за один раз. Помните, что накипь в чайнике проводит тепло почти в 30 раз хуже, чем металл.

- Старайтесь не стирать вручную. Стирка с помощью стиральной машины менее затратна.

- При мытье посуды не держите кран постоянно открытым. Можно очищать тарелки и мыть их моющим средством при закрытом кране, под проточной водой лишь споласкивать. Кстати, чем больше средства вы используете, тем больше воды надо, чтобы полностью его смыть.

- Закрывайте кран, когда чистите зубы. Набирайте воду для полоскания в стакан.

- Не мойте овощи и фрукты под проточной водой. Положите их в миску, залейте водой, и пусть несколько минут помокнут. Кстати, потом использованная вода вполне подойдет для полива комнатных растений.

- Поместите в сливной бачок унитаза 2-литровую пластиковую бутылку с водой (если он не оборудован двумя режимами слива). Это сэкономит до 20 л чистой воды в день.