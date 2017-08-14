Путин заключил тайную сделку с Мадуро 3 14.08.2017, 16:46

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Николас Мадуро и Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

Москва выделяет Венесуэле многомиллиардные кредиты в обмен на доступ к новым нефтяным месторождениям.

Правительство России в срочном порядке кредитует власти Венесуэлы. Взамен Москва получит доступ к богатейшим венесуэльским месторождениям нефти. Об этом сообщило в понедельник, 14 августа, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA уже несколько месяцев в закрытом режиме ведет переговоры с "Роснефтью" о капиталовложениях в самые производительные нефтяные месторождения. Речь идет примерно о девяти новых объектах в дополнение к уже имеющимся в распоряжении концерна пяти объектам, сообщили агентству высокопоставленные правительственные чиновники в Каракасе. В апреле "Роснефть" заплатила более 1 млрд долларов в обмен на гарантию будущих поставок нефти, заявил представитель руководства PDVSA. Как минимум в двух ситуациях российские деньги помогли Венесуэле избежать дефолта, а президенту Николасу Мадуро - удержаться у власти.

40 процентов от общего объема экспорта нефти из Венесуэлы идет на погашение кредитов, предоставленных Россией и Китаем, указывают аналитики. Агентство Reuters сообщает, что, согласно документам PDVSA, "Роснефть" при помощи посредников ежедневно сбывает 225 тысяч баррелей нефти из Венесуэлы, что соответствует примерно 13 процентам всего экспорта нефти из этой страны. По подсчетам агентства, с 2006 года власти РФ и "Роснефть" перечислили Каракасу 17 млрд долларов кредитов. Официальных данных об этом Венесуэла не публикует.

Второй крупнейший кредитор Каракаса - Китай с 2007 по 2014 годы предоставил кредиты на общую сумму около 60 млрд долларов, также с условием погашения нефтью. После того как Китай сократил объем капиталовложений в нефтегазовый сектор Венесуэлы в связи с коррупцией и падением цен на нефть, а западные компании стали менее охотно инвестировать в национализированную венесуэльскую нефтяную промышленность, Каракас сблизился с Москвой. "Сегодня россияне скупают Венесуэлу за бесценок", - заявил Reuters один из западных дипломатов.

Рисковые инвестиции

В то же время агентство AFP сообщило 14 августа, что в качестве залога за один из кредитов РФ Венесуэла предоставила "Роснефти" 49,9 процентов акций нефтеперерабатывающего завода Citgo в США, принадлежащего PDVSA. По оценкам экспертов, его стоимость составляет порядка 8 млрд долларов, но он сам является должником. В случае банкротства Венесуэлы компания перейдет к "Роснефти", однако подпадет под действие санкций США. Кроме того, если к власти в Венесуэле придет оппозиция, Москва может остаться в убытке, полагают эксперты.