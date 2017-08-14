Пенсионер ехал домой из деревни в Минск на трех колесах 14.08.2017, 16:55

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Минчанин «потерял» заднее колесо автомобиля.

Сегодня днем 70-летний минчанин пытался добраться из деревни домой на автомобиле без заднего колеса, сообщили БелТА в ГАИ. Volkswagen Golf двигался по улице Радиальной с технической неисправностью — без заднего правого колеса. Инспекторы, заметив задымление, остановили автомобиль.

Со слов водителя 1947 года рождения, он ехал из деревни в Минск. По дороге пробил колесо. Мужчина положил его на заднее сиденье и продолжил движение.

Оказалось, что минчанин не имеет права управления, так как не годен к управлению транспортными средствами по медицинским показаниям. Машину эвакуатором доставили по месту жительства водителя.