Как минчанке в строительном гипермаркете подсунули «кота в мешке» 12 14.08.2017, 17:18

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Минчанка копила бонусы в строительном гипермаркете, чтобы получить подарок, и разочаровалась.

Многие люди с детства поняли, что гора джема на упаковке мороженого или изображение аппетитного печенья на коробке — всего лишь рекламный ход. Внутри упаковки продукт не всегда оказывается таким, каким его нарисовали дизайнеры. Однако есть и те, кто, повзрослев, продолжают верить в чудо и участвовать в акциях, которые преподносятся по принципу того самого джема — заманчиво снаружи, прозаично внутри, пишет onliner.by.

Минчанка Наталья после последнего инцидента с акцией в строительном гипермаркете зареклась в них участвовать. Девушка чувствует себя облапошенной. Кто прав и кто виноват?

«Два месяца покупок, свыше 1000 рублей — и, наконец, можно получить подарок...»

— Затеяв ремонт, я решила оформить накопительную «Миля Карту», вдохновившись подарком — надувной двуспальной высокой кроватью, — рассказала Наталья. — На дачу часто приезжают друзья и родственники, пусть отдыхают с комфортом, радуясь, думала я.

«Копите мили и выгодно обменивайте на нужные подарки» — красочно призывала рекламная листовка на инфоцентре строительного гипермаркета. Два месяца покупок, свыше 1000 рублей, оставленных в этом строительном магазине, — и, наконец, можно получить долгожданный и действительно нужный в хозяйстве подарок.

Каково же было мое разочарование, когда взамен двуспальной двухкамерной высокой кровати для дома за 100 миль мне предложили одноместный надувной матрас для туризма — в два раза уже, в два раза ниже и в три с половиной раза дешевле.

Матрас, обещанный в рамках акции:

Матрас, предложенный по факту:

— Милые девушки из Mile сказали, что заявленные кровати закончились еще месяц назад. В листовке ведь написано: «Количество подарков ограничено». Но акция в строительном гипермаркете продолжается, информацию в рекламе месяц никто не обновляет, просто предъявителям взамен нужных кроватей предлагают неравноценные ненужные матрасы.

Наталья напрочь разочарована в акциях, объявляемых минскими гипермаркетами, больше не собирается в них участвовать, а от маленького матраса гордо отказалась:

— Я не жарю шашлыки, стараюсь сидеть на деревянных, а не на пластиковых стульях, у меня в хозяйстве два садовых шланга, я не верю, что смогу накопить мили на необходимую в хозяйстве мини-мойку. Да и где гарантия, что маркетологи большого гипермаркета не предложат мне взамен нужной мойки какой-нибудь совсем ненужный садовый шланг.

Mile: «Поставщик данного товара не смог обеспечить надлежащий товарный запас»

В гипермаркете Mile проблему рассмотрели, однако с реальностью не поспоришь: матрасы закончились, их дополнительная поставка не предвидится. Заместитель начальника отдела маркетинга строительного гипермаркета Анастасия Астрейко ответила:

— Наша компания приносит свои извинения за возникшую ситуацию. На начало акции товаров-подарков по «Миля Карте», заявленных на период с 1 июля по 30 сентября 2017 года, было в предостаточном количестве во всех гипермаркетах сети Mile.

Из-за широкой клиентской базы и повышенного спроса на данную позицию (матрас) запасы товара быстро закончились. Нами были предложены матрасы аналогичных размеров, которые тоже быстро закончились. К сожалению, поставщик данного товара не смог обеспечить надлежащий товарный запас. За что наша компания приносит свои извинения!

Мы не хотели обмануть клиента и ввести его в заблуждение, стараемся выбирать только лучшие подарки. Нам очень неприятно, мы приложим все усилия, чтобы больше не повторилась такая ситуация.