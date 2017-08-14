Низкие зарплаты стали главной проблемой россиян 10 14.08.2017, 17:29

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Зарплаты и уровень жизни занимают первое место в списке проблемных тем для россиян уже третий месяц подряд.

Почти четверть (24%) россиян считают главной проблемой в стране низкий уровень жизни и низкие зарплаты, показал июльский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает русская служба BBC.

Низкие зарплаты и уровень жизни занимают первое место в списке проблемных тем для россиян уже третий месяц подряд, отмечают социологи. По сравнению с июлем 2016 года число россиян, беспокоящихся из-за низких зарплат, выросло на 10%.

На протяжении пяти месяцев (с февраля по июнь 2017 года) этот показатель демонстрировал непрерывный рост и увеличился более чем в два раза - с 13% до 27%.

На сегодняшний день россиян также беспокоят экономический кризис и экономическая политика (21%), социальная политика (18%), проблемы здравоохранения (17%), безработица (14%), проблемы в сфере образования (12%), низкие пенсии и пенсионная реформа (12%), инфляция и рост цен (10%), коррупция (10%) и состояние ЖКХ (8%).

Как отмечается в исследовании, актуальность этих тем проблемного рейтинга (за исключением инфляции) сегодня выше, чем годом ранее.

"Несмотря на завершение кризиса, проблемы материального характера сегодня волнуют россиян даже больше, чем год назад", - констатируют социологи.

А вот проблемы внешней и внутренней политики и политическая обстановка в топ-10 наиболее важных для страны проблем по результатам опроса не вошли.

Для сравнения: в марте 2015 года внешняя политика волновала 13% участников опроса ВЦИОМ и занимала третью строчку в списке проблемных тем (в то время как низкий уровень жизни беспокоил всего 11% респондентов). Спустя год о проблемах внешей политики заявляли уже 6% опрошенных (7-е место в рейтинге), а в декабре 2016-го - 4% (11-е место).

"На сегодняшний день наиболее острая тема - проблема материального благосостояния, низкие зарплаты и низкий уровень жизни, что актуализирует вторую больную тему - социальной поддержки", - приводятся в сообщении центра слова руководителя практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлии Баскаковой.

Опрос проводился с 27 июля по 1 августа 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России путем интервью по месту жительства респондента. В опросе приняли участие 1600 человек. На открытый вопрос "какие проблемы вы считаете наиболее важными для страны в целом?" можно было дать не более пяти вариантов ответа.