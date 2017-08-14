В США испытали уникальный вакуумный поезд 11 14.08.2017, 17:38

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Фото: Reuters

Создатели поезда планируют разогнать его до 1220 километров в час.

Удачей увенчался первый запуск вакуумного поезда - поезд не имеет аналогов. Поезд удалось разогнать до поставленной скоростной отметки достигающей 320 км/ч.

Однако создатели поезда не хотят останавливаться на своем достижении, они планируют разогнать поезд до 1220 км/ч, пишет novostiua.net.

Поезд двигается в вакуумной трубе, где он разгоняется до невероятных скоростей. В будущем такие трубы проложат между городами и даже странами а подобные поезда будут молниеносно доставлять пассажиров и надобность длительных поездок отпадет.