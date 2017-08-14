Отель Renaissance о ржавой воде: Месяц назад мы на отлично прошли аудит 10 14.08.2017, 18:29

2,504

По словам представителей отеля, никаких претензий к обслуживанию Джон Ньюман не предъявлял.

Во время посещения Минска известный британский музыкант Джон Ньюман опубликовал в своем Instagram видео, где в ванну набирается ржавая вода. Перед концертом певец решил расслабиться, но, по-видимому, это так и не удалось. «Wow, something's not right (вау, что-то не так)», ― прокомментировал он видео.

«Я немного офигел, когда в отеле открыл кран и полилась жёлтая вода. Что это было? Я был до этого в Казахстане и Туркменистане, там была в чём-то похожая ситуация. Мы должны быть счастливы, что в нашей стране есть чистая вода», ― поделился пережитым певец.

В свою очередь, в отеле Renaissance, где останавливался Джон Ньюман, отметили, что за три года такая ситуация произошла впервые, передает «Еврорадио».

«Мы не знаем, что это было. Нам же воду предоставляет город. Поэтому сразу как увидели, что идёт ржавая вода, мы связались с ответственной за это организацией. Их специалисты взяли замеры и будут выяснять, что произошло. Но с нашей стороны здесь всё было в порядке, так как месяц назад мы на отлично прошли аудит, который проходят все отели сети Marriott».

По словам представителей Renaissance, никаких претензий к обслуживанию Джон Ньюман не предъявлял. Напомним, британский музыкант стал хедлайнером фестиваля А-Fest, который прошел в субботу, 12 августа в Лошицком парке столицы.