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Василий Коробов: Осенью народу на площадях будет намного больше, чем было весной

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  • 14.08.2017, 18:35
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Фото: svaboda.org

Октябрь в Беларуси ожидается горячим.

«Давление на независимый профсоюз РЭП не остановит его работу за права трудящихся», - уверен глава региональной гродненской организации независимого профсоюза РЭП Василий Коробов.

Члены профсоюза в зимних и весенних протестах в этом году принимали активное участие. Власти этим документом нарушили базовые принципы права на труд. Причем, эти права были задекларированы и приняты страной в Конституции и международных соглашениях, говорит «Радыё Рацыя» Василий Коробов.

- Когда наступит восстановление декрета с 1-го октября, народ снова будет выходить на площади. Мне кажется, что народу будет намного больше, чем было зимой и весной. А что касается работы профсоюза с финансовой стороны, то я могу сказать одно, после вот этого давления, этих уголовных дел, ко мне уже неоднократно поступали звонки из Мостов, Волковыска, где люди говорят, как поступить. Будем создавать новые объединения в тех городах, где их нет.

Как говорит Василий Коробов, существует международная практика помощи и солидарности профсоюзных организаций между собой, как друзей Международной организации труда. Беларусь, как страна, признала эти принципы, подписав ее конвенции, но на практике власти их не выполняют.


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