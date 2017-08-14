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Минский парк Горького предложили переименовать в парк Якуба Коласа

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  • 14.08.2017, 18:45
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Фото: «Онлайнер»

Примечательно, что идеей о переименовании поделился автор памятника Горькому Иван Миско.

Сегодня в Минске прошли традиционные мероприятия, посвященные дню памяти Якуба Коласа, связанные с годовщиной смерти народного поэта. Члены семьи Коласа, литераторы, общественные деятели и ученые приняли участие в экскурсии по местам работы и жизни поэта. После чего провели памятный митинг с возложением цветов на могиле Якуба Коласа, пишет «Онлайнер».

Среди традиционных слов прозвучала и яркая идея: переименовать столичный парк имени Максима Горького в парк имени Якуба Коласа. Причем идеей поделился автор памятника Горькому (того самого, на скамейке в парке) Иван Миско.

Кроме торжества момента, поводом для идеи может служить тот факт, что до войны на территории парка находился дом Якуба Коласа — сейчас там осталась мемориальная табличка.


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