Китайцы будут строить минское метро? 12 14.08.2017, 19:09

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Стороны уже прорабатывают вопросы финансирования.

Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь обсудил с делегацией Китайской железнодорожной строительной корпорации вопрос развития минского метрополитена, пишет ej.by.

Как сообщила пресс-служба министерства экономики, на встрече также присутствовали глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко и представители Минского городского исполнительного комитета.

Данная встреча состоялась в развитие июльского визита в Беларусь дочерней корпорации CRCC – Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации, на которой в целях обсуждалась возможность участия корпорации в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

Учитывая подписанный между Минским горисполкомом и корпорацией ССЕСС Меморандум о взаимопонимании по планированию развития Минского метрополитена, стороны договорились создать в ближайшее время рабочую группу по подготовке проекта к реализации и проработке вопросов финансирования.