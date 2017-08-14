Крик души многодетной матери из Плещениц 1 14.08.2017, 19:23

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Мать-одиночка показала жилье, которое выделили ей с шестью детьми.

Светлана — мать-одиночка, которая воспитывает шестерых детей, один из которых родился с инвалидностью. Отец в тюрьме, мама в декретном отпуске, собственного жилья нет... Последние восемь лет женщина всеми силами пытается обзавестись квартирой. Но пока не выходит, пишет «Онлайнер».

Светлана Нестерович живет в городском поселке Плещеницы Минской области. В 2009 году женщина родила четвертого ребенка, после чего попыталась добиться предоставления ее семье жилья. Многодетную мать поставили в льготную очередь и временно выделили ей арендную квартиру на окраине поселка. Правда, жить там женщина не рискнула.

— После того как я написала заявление, нам сразу выдали арендную квартиру в «сталинке». Как только я туда зашла, тут же поняла, что жить там нельзя: стены в трещинах, комнаты ледяные, отопление практически отсутствует, горячей воды нет... Да что говорить, если даже туалет в квартире не работал... — огорчается женщина. — Детей нельзя было заселять в такое место, поэтому мы переехали к моей маме.

Насмотревшись этих ужасов, я пошла в сельсовет, попросила забрать у нас это жилье: подумала, что кому-то другому квартира может пригодиться, да и «коммуналку» оплачивать впустую не хотелось. Но там мне отказали, поскольку прописать нас было негде, а просто выписать из квартиры по закону нельзя.

Квартира числится за Светланой уже около восьми лет, но, со слов женщины, она не прожила там и дня. За эти годы семья пополнилась еще двумя детьми, но квартирный вопрос пока так и не решился. Сейчас огромная семья ютится в доме бабушки Светланы, в котором живут еще два наследника. Регистрировать женщину в этом доме они не хотят — просто пустили пожить, пока не подойдет ее очередь на получение собственного жилья.

— Я годами жду своей очереди, все это время оплачиваю коммунальные платежи за помещение, в котором не живу, перебиваемся то тут, то там. Сейчас у нас достраивают многоэтажный дом, но для нас в нем снова не хватило места. Я даже обратилась в Администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации, но боюсь, что и это не поможет, — вздыхает мать-одиночка.

В Плещеницком сельсовете о проблеме хорошо знают, но ускорить очередь, к сожалению, не могут:

— Мы знаем, что у женщины сложная ситуация, что у нее ребенок с серьезным заболеванием. Мы бы с радостью помогли ей, если бы могли что-то сделать, — комментируют в сельсовете. — Может, в скором времени в поселке будут еще что-то строить, тогда у Светланы будут все шансы. Насколько нам известно, она находится ближе к началу списка в льготной очереди, поэтому, думаю, вскоре они все же заселятся в собственную квартиру.