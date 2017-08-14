В Антарктиде обнаружили более 90 вулканов 1 14.08.2017, 19:40

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Фото: сезоны-года.рф

Гряда может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде, сообщает газета Guardian (перевод - ria.ru).

Гряда, как отмечает издание, может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров располагаются на западной окраине материка. Они располагаются на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.

Как искали

Чтобы обнаружить ранее неизвестные вулканы, ученые при помощи радаров, установленных на самолетах и наземных транспортных средствах, исследовали скрытую подо льдом поверхность континента. Затем эксперты сопоставили полученные данные со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.

"Мы также предполагаем, что на дне моря под шельфом ледника Росса есть ещё (вулканы), поэтому я думаю, что, весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", — подчеркнул один из участников исследования Роберт Бингэм.

Полученные данные

Теперь исследователям предстоит установить, насколько активны найденные ими вулканы и каков риск их извержения.

Ученые полагают, что если хотя бы один из этих вулканов проснется, что это приведет к дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.