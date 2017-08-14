Минчанин снял видео о костеле в Мстиславле для министра культуры 4 14.08.2017, 19:50

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Фото: tut.by

Денис Костюкевич специально записал видеообращение, чтобы показать, в каком состоянии находится костел.

Спасти рушащийся на глазах иезуитский костел — одну из главных достопримечательностей Мстиславля — просит министра культуры минчанин Денис Костюкевич. Он записал видеообращение, «потому что в письменном виде невозможно передать, в каком состоянии находится памятник архитектуры». По мнению Дениса, если Борис Светлов не обратит внимания на костел сейчас, то через год спасать уже будет нечего, пишет tut.by.

Уроженец Мстиславля Денис Костюкевич давно ведет видеоблог о городе, в котором прошло его детство. Он особенно переживает за древнюю архитектуру, которой ценен Мстиславль.

В 2016 году Денис заметил, что крыша иезуитского костела в центре Мстиславля серьезно разрушена, из-за чего разрушается и само здание. Он написал письмо в Министерство культуры, чтобы оно выделило деньги на ремонт кровли. Ему ответили, что денег нет.

В 2017 году мужчина снова снял на видео костел изнутри и снаружи.

— Я ужаснулся. Колонна и арки со сводом, которые она держала, обрушились из-за того, что нет крыши, — говорит Денис в своем обращении. — Если вы скажете, что это должны делать местные власти, да — они бы сделали это, если бы у них были деньги. Но район небогатый.

В своем видео Денис обращается к министру культуры Борису Светлову «как к гаранту сохранения памятников архитектуры» с просьбой обратить внимание на костел. «Если подождать еще год, то сохранять будет уже нечего».

Проблема восстановления памятников архитектуры в Мстиславле стоит давно, однако решить ее быстро властям не удается. В начале 2016 года, когда Мстиславль готовился к «Дожинкам», глава Могилевской области Владимир Доманевский сказал, что для возрождения исторических объектов Мстиславля в ближайшие годы выделят деньги, если они появятся в бюджете.

— Этот город требует не просто наведения порядка и косметического ремонта, а серьезной реконструкции с восстановлением исторических объектов. Для этого мы намерены искать дополнительные средства, чтобы в ближайшие годы преобразить город. В основном это будут дополнительные средства областного бюджета, которые могут появиться в случае его перевыполнения, — сказал Владимир Доманевский.

Тогда же, перед «Дожинками», к слову, центр Мстиславля серьезно изменился. Если говорить не о новострое, а о преображении исторических зданий, то следует упомянуть о реконструкции Свято-Троицкого храма рядом с коллегиумом. На его ремонт деньги собирали всем миром: проводили субботники, создали благотворительный счет.

Фасад иезуитского костела, которому больше 260 лет, тогда тоже должны были обновить, но изменения малозаметны. У Дениса Костюкевича, к слову, есть видео начала реконструкции храма в прошлом веке и того, как костел должен выглядеть после завершения работ.