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Кравчук - Путину: Вы предстанете перед Страшным судом

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  • 14.08.2017, 19:59
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Леонид Кравчук
фото: tut.by

Первый президент Украины заявил, что при встрече с Путиным призвал бы его «остановить безумие».

У каждого руководителя страны есть страх перед Богом и Высшим судом, заявил в эфире авторской программы главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман на телеканале NewsOne первый президент Украины Леонид Кравчук.

На вопрос, что бы сказал Кравчук российскому президенту Владимиру Путину при встрече, первый президент Украины ответил:

"Владимир Владимирович, вы поссорили славянские народы. Поссорили так, что даже я – человек опытный – не знаю, когда и каким образом мы сможем помириться. Вы сделали нас – украинцев и россиян – врагами. Наши матери, которые потеряли своих сыновей, жены и дети никогда не простят вам смертей. Жизнь дана Богом, не забирайте ее. Если вы хотите хоть где-то, хоть как-то коснуться гуманистической стороны истории, остановите это безумие. Иначе, поверьте, будет плохо. Вы предстанете перед Страшным судом, и не только человеческим".

Кравчук отметил, что плохо знает Путина, но убежден, что тот боится Страшного суда.

"Думаю, каждый человек боится. Должен бояться. Я не знаю Путина так хорошо, как, скажем, знал [первого президента РФ Бориса] Ельцина или [последнего руководителя СССР Михаила] Горбачева. Но те разговоры, которые я о нем слышал, показывают, что у каждого есть страх перед Богом и перед Высшим судом", – подчеркнул он.

Путин занимает должность президента с мая 2012 года. До этого он руководил страной в 2000–2008 годах. Выборы президента РФ должны пройти в 2018 году. Путин о намерении баллотироваться не заявлял.

При Путине Россия вступила в войну в Сирии, а также развернула агрессию в отношении Украины, аннексировав Крым и начав военные действия на Донбассе.


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