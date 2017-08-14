Как белорус организовал «бизнес» в Барселоне 2 14.08.2017, 20:19

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Белорус снял жилье в центре Барселоны и устроил нелегальную гостиницу.

Простую и в то же время весьма прибыльную схему реализовал белорус в Барселоне. Он снял на год квартиру с видом на море и организовал в ней гостиницу — сдавал жилплощадь посуточно. Для Минска эта история ни у кого удивления не вызвала бы, а в Каталонии даже попала на страницы газеты El Mundo, пишет tut.by.

В статье-расследовании говорится, что семейная пара, Альвар и Барбара, владельцы квартиры в туристическом центре Барселоны — Старом городе, — заключили договор аренды с гражданином Беларуси на один год. Ежемесячно он должен был перечислять им 825 евро.

Барбара Агире, пострадавшая от предприимчивого арендатора. Фото: Хорди Сотерас, El Mundo

Через некоторое время владельцам квартиры позвонили соседи снизу и пожаловались, что их затапливает, на потолке появились мокрые пятна. Вызванным сантехникам дверь открыла молодая француженка, которая сказала, что она здесь снимает квартиру на ночь за 200 евро. На следующий день здесь уже жила пара россиян. Когда хозяйке квартиры удалось зайти в свою квартиру, то она обнаружила там дополнительную раскладную кровать. Таким образом, в «гостинице» могли ночевать уже не два, а четыре постояльца.

После этого Альвар и Барбара нашли свое жилье на Airbnb (интернет-ресурс, который помогает арендовать жилье от частных лиц по всему миру). Выяснилось, что наш соотечественник сдает еще семь таких «гостиниц». Найти же предприимчивого белоруса оказалось делом практически невозможным. Не помогло даже вмешательство полиции.

Владельцы квартиры решили сами бороться с недобросовестным арендатором. Выбрав момент, когда квартира осталась пустой, зашли в нее, отключили кондиционер и wi-fi. Попробовали заблокировать замок. Постояльцы этого не могли не заметить, и оставили жалобы на Airbnb. После этого профиль белоруса был удален с сайта.

Итог следующий: владельцы квартиры установили металлическую дверь, а договор с предприимчивым белорусом был аннулирован. Схема же «квартира на сутки в Барселоне» проработала довольно долго — четыре месяца.