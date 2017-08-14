Мамулашвилли: «Запад-2017» – это клон проекта «Кавказ-2008» 14.08.2017, 20:34

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Именно такие учения в свое время стали последствием полномасштабной войны в Грузии.

Создатель грузинского легиона в Украине Мамука Мамулашвилли заявил, что Россия перед захватом части грузинских земель проводила учения под названием «Кавказ-2008», а теперь он видит аналогичные действия в Беларуси – «Запад - 2017», передает dialog.ua.

Грузинский волонтер практически постоянно находится в зоне АТО, а в последнее время основное место его дислокации – Светлодарская дуга в Донецкой области, которая граничит с оккупированным Дебальцево.

Боец участвует уже во второй войне с Россией, и для него известие о масштабных учениях российской армии вблизи Украины было тревожно. По его словам, во время учения в Грузии Россия перебросила свою технику на грузинские земли. Поэтому сейчас Мамука призывает украинцев быть осторожными, но не паниковать. Он хочет, чтобы украинцы учились на ошибках Грузии.

Угроза, по мнению Мамулашвилли, увеличилась. 14 сентября – пиковая дата, когда не исключается повтор грузинского сценария в Украине. С этими же высказываниями согласен и Сергей Попко (Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ) и Виктор Муженко (начальник Генерального штаба ВСУ).