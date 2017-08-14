Видеохит: футболист «Сморгони» прогоняет выбежавшего на поле пса 1 14.08.2017, 20:55

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Наглый пес выбежал на поле в разгар матча.

Матч «Сморгони» и «Барановичей», состоявшийся в минувшие выходные в первой лиге, примечателен по двум причинам, пишет «Трибуна».

Первая – спортивная. «Сморгонь» вела со счетом 3:1, но в итоге уступила 3:4. Мнительным людям такой расклад может показаться подозрительным. Впрочем, это их проблемы.

Причина номер два – наглый пес, который вырвался на поле в разгар встречи. Наверное, каждый из нас сталкивался с такими ситуациями в детстве. Футболист «Сморгони» показал, как надо прогонять непрошенных гостей.