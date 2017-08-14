В Филадельфии прошла акция против милицейского беспредела в Беларуси 9 14.08.2017, 21:03

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Фото: «Радыё Свабода»

Более трех десятков белорусов выступили против режима Лукашенко.

12 августа возле здания городской ратуши Филадельфии собралось более трех десятков белорусов, которые пришли на акцию, организованную сайтом местных белорусских политических активистов belphilly.org, чтобы выразить свое недовольство и ознакомить окружающих с милицейским беспределом в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Сначала колонна прошла от памятника Тадеушу Костюшко по центральным улицам Филадельфии и, дойдя до здания городской ратуши, провела акцию.

На акции звучали лозунги против режима Лукашенко и милицейского беспредела, раздавались листовки для ознакомления жителей Соединенных Штатов с ситуацией в Беларуси.