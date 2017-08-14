В Беларуси появился новый вид мошенников 30 14.08.2017, 21:17

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В квартиры к белорусам стали приходить фейковые электрики.

За продавцами фильтров для очистки воды, наладчиков компьютеров, регулировщиков окон и реализаторов уникального постельного белья, в Беларуси появился новый вид мошенников. Они обзванивают квартиры и представляются работниками организаций, что занимаются обследованиями электросчетчиков, щитков, утверждая, что электросети квартиры представляют опасность. Они стремятся проникнуть в квартиру, а затем убедить хозяина подписать договор на оказание платных услуг.

«Белэнерго» предупреждает потребителей о случаях мошенничества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте государственного производственного объединения.

В последнее время появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей. Мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций («Минскэнерго», «Гомельэнерго», «Витебскэнерго» и т.д.), навязывают гражданам оказание различных услуг: замеры напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, замену автоматических выключателей. После якобы бесплатного осмотра они предлагают заключить договор на оказание платных услуг.