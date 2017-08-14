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Пилоты НАТО в Балтии сопроводили за неделю 21 самолет РФ

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  • 14.08.2017, 21:22
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Фото: www.webastro.net

Пилоты НАТО восемь раз взлетали для сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолетов РФ.

Самолеты НАТО в странах Балтии восемь раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для сопровождения военных российских самолетов, которые летели над Балтийским морем. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Всего за неделю был опознан и сопровожден 21 самолет РФ.

«Министерство обороны Литвы в понедельник сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолеты», - говорится в сообщении.

C 31 по 6 августа истребители НАТО, выполняющие миссию по контролю за воздушным пространством стран Балтии, также восемь раз поднимались для перехвата военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.


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