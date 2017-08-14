Стас Карпов: Без белорусского языка не будет экономических успехов 5 Стас Карпов, nn.by

14.08.2017, 22:26

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Никакой особой экономики в колониях не бывает.

Очень смешно, конечно, читать, когда взрослые образованные люди с «европейскими ценностями» пишут: че вы пристебались к этой белорускости. Вот давайте сначала построим экономику, а потом и…

Это такое эхо российского дискурса а-ля Латынина. Которая говорит, что вот война в Украине - это, мол, отстой. А вот если бы Россия была о-го-го, то и воевать было бы не нужно. Украина бы сама русифицировалась, забыла бы украинский язык и потребляла бы высокотехнологичные московские ништяки на правах минимально самостоятельной геополитической единицы, а Беларусь и вовсе вошла бы шестью областями, желая более великой культуры. То есть Латынина в Москве:

- Сокол. Сокол!

А наши европейские экономикоцентристы:

- Я Беркут, прием.

Безусловно, быть метрополией в отношении колоний - это круто для метрополии. И здесь я могу понять Латынину.

Я не могу понять идеологов колоний, так как никакой особой экономики в колониях не бывает: колония смиряется с тем, что протягиваясь к большой культурке, она будет жить хуже, и дым у нее будет ниже, и драник меньше.

Замечу, что когда американцы решили, что будут вести свое отдельное от империи хозяйство - они сразу объявили себя «новой нацией», поскольку если у тебя нация - та же самая - «обшчая», то не ясно, почему ты должен все делать по-своему. И с какого такого перепугу должен жить лучше, чем в центре.

Нация - это сфера ответственности. Твоя нация - твоя сфера ответственности. А метрополия - пусть катится колбаской.

Поэтому не будет без белорусского языка никаких таких экономических, простите, успехов. Вы всегда будете русскими со знаком качества. Правда знак будет отрицательным и жить вы будете в среднем отстойнее, поскольку психологически будете считать это нормальным порядком вещей.

Вырасти в Галлии и рвануть в Рим, откуда высылать посылки с консервированными финиками на малую родину.

Стас Карпов, nn.by