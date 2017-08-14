SpaceX произвела очередной успешный запуск ракеты Falcon 9 1 14.08.2017, 22:29

1,691

Запуск ракеты Falcon 9 транслировался в прямом эфире.

Сегодня компания SpaceX осуществила новый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon, передает apostrophe.ua.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Dragon доставит на МКС 1652 кг груза. В частности, там будет оборудование для станции, продукты питания и вещи для экипажа, а также материалы для исследований. На борту МКС корабль Dragon проведет около месяца. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами.

Первый запуск Dragon произошел в 2010 году, с тех пор SpaceX осуществила еще 13 запусков, 12 из которых были успешными.