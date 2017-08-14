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Леонид Кулаков: Не дадим в обиду независимый профсоюз!

  • 14.08.2017, 22:55
Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» провел одиночный пикет в защиту Игоря Комлика и Геннадия Федынича.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков провел одиночный пикет в защиту Игоря Комлика и Геннадия Федынича, в отношении которых возбуждено уголовное дело по политическим мотивам, передает официальный сайт БНК.

Леонид Кулаков вышел на площадку у входа в Парк Челюскинцев в Минске и развернул плакат со словами «Прочь свои грязные руки от независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности».

На пикет обратили внимание как прохожие, так и водители проезжающих мимо автомобилей.

«Я знаю Геннадия Федынича, Игоря Комлика, все руководство профсоюза РЭП как кристально честных и правдивых людей. Заведение против них уголовных дел — месть за помощь трудовому народу. Не дадим в обиду независимый профсоюз, — заявил Леонид Кулаков.

Активист призвал бороться за освобождение политзаключенных и выходить на акцию 8 сентября в том числе и с требованием прекращения преследования профсоюзных лидеров.


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