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Николай Ходасевич: Милевского практически не меняют, как Месси в «Барселоне»

  • 14.08.2017, 22:45
Артем Милевский

Известный спортивный журналист поделился мнением об игре нападающего брестского «Динамо».

Белорусские телеведущие Николай Ходасевич и Василий Хомутовский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5» прокомментировали игру Артема Милевского в матче БАТЭ – «Динамо-Брест».

Николай Ходасевич: Милевский чувствовал себя комфортно на «Борисов-Арене», он нередко встречался с мячом. Для меня было удивительно, что БАТЭ никак на это не реагировал и не делегировал никого к «диспетчеру» команды соперника.

Василий Хомутовский: На самом деле, Милевский попадал под прессинг, но все делал в движении – хорошо укрывал мяч корпусом, разворачивал атаки. Пока Артему хватало физических кондиций, он был способен разгонять атаки. У нападающих была задача лишь успеть.

Николай Ходасевич: Но к 60-й минуте Милевский подустал, это было видно. Но его практически не меняют, как Месси в «Барселоне». Может быть, это условие контракта?

Василий Хомутовский: Хорошая шутка.


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