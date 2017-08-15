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Генерал Мэттис: Северокорейская ракета будет сбита в считанные минуты

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  • 15.08.2017, 7:33
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Джеймс Мэттис

Ким Чен Ын не сможет «дотянуться» до американской военной базы в Гуаме.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил что, если Северная Корея запустит баллистическую ракету в сторону США, это может перерасти в войну, передает русская служба «Голоса Америки».

«Если они будут стрелять по Соединенным Штатам, это может очень быстро перерасти в войну», - сказал Мэттис журналистам.

Министр обороны США добавил, что в Пентагоне будут знать траекторию северокорейской ракеты «в считанные минуты», и если будет определено, что ее цель - Гуам, то она будет уничтожена.


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