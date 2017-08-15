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Билл Гейтс сделал благотворительное пожертвование на $4,6 миллиарда

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  • 15.08.2017, 7:50
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Это стало самым щедрым жестом основателя Microsoft за последние 17 лет.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на благотворительные цели акции своей компании на сумму 4,6 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Bloomberg (перевод – РБК).

Как отмечается, это стало самым крупным пожертвованием Гейтса с 2000 года, когда он отдал на благотворительные цели 5,1 миллиардов долларов. Годом ранее Гейтс вложил в благотворительную деятельность 16 миллиардов. Начиная с 1994 года, Гейтс пожертвовал на благотворительные цели порядка 35 миллиардов долларов.

Bloomberg не называет компанию, которая получила средства, но отмечает, что чаще всего миллиардер спонсирует благотворительный фонд, который принадлежит ему самому и его супруге.


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